Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил в беседе с РИА Новости, что полуостров, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств. Так он прокомментировал проведение саммита «Крымская платформа» в Киеве.

По его словам, придуманный президентом Украины Владимиром Зеленским саммит не столько действенный инструмент «деоккупации» полуострова, сколько «провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон».

Молохов также отметил, что в Киеве до сих пор не поняли, что для них важнее не вбивать «очередной гвоздь в крышку гроба» дружбы между Россией и Украиной, а найти возможность для воссоединения двух братских народов.

Ранее член Общественной палаты России и Крыма Иван Абажер призвал, чтобы Россия ввела санкции против участников киевского саммита «Крымская платформа». Также Абажер подчеркнул, что инициатива заведомо обречена на провал, поскольку обозначенные ее участниками цели по так называемому «возвращению» Крыма никогда не будут достигнуты.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.