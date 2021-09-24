Премьер Украины обвинил «Газпром» в шантаже и энергетической войне

Ситуация с ценами на газ в Европе, которые выросли в четыре раза с весенних уровней, является результатом шантажа и энергетической войны, которую ведет «Газпром». Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Раде заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

Причиной таких действий российской компании глава украинского кабмина назвал стремление как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2», чтобы с его помощью остановить транзит газа через Украину.

Шмыгаль подчеркнул, что основание для таких обвинений дает уменьшение экспорта со стороны «Газпрома» по сравнению с минувшими годами, а также отказ от бронирования дополнительных мощностей в украинской газотранспортной системе (ГТС).

Российская компания действительно отказалась выкупать дополнительный объем поставок в октябре, хотя с начала года регулярно приобретала его. Кроме того, «Газпром» забронировал лишь треть мощностей газопровода «Ямал-Европа» на территории Польши.

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн связал такой шаг с давлением на европейских чиновников, чтобы те ускорили сертификацию «Северного потока-2». В свою очередь эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман напомнил, что Евросоюз предупреждали о резком повышении цен в случае, если новый российско-германский газопровод не получится заблокировать на этапе строительства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что причиной взлета цен является спотовый рынок, а «Газпром» исполняет свои контрактные обязательства.

По данным лондонской биржи ICE, октябрьские фьючерсы на природный газ по-прежнему остаются выше 850 долларов за тысячу кубометров.