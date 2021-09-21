В Европе рассказали о «ценовом цунами» из-за «Северного потока-2»

Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман рассказал о возможном «ценовом цунами» на газ из-за газопровода «Северный поток-2» в интервью газете DenníkN.

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По мнению Гирмана, повышение цен на газ в Европе могут спровоцировать «спекуляции вокруг пуска газопровода». «В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», — заявил он.

Гирман заявил, что в высоких ценах на газ для европейских потребителей виноваты Германия и Австрия. По его словам, эти страны оказывают наибольшую поддержку «Северному потоку-2». Он подчеркнул, что уже на данный момент за этот проект «очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе». «После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», — заключил эксперт.

Цены на газ в Европе в очередной раз взлетели 20 сентября. В ходе торгов стоимость топлива превысила 900 долларов за тысячу кубометров. До максимума выше 950 долларов за кубометр стоимость топлива поднималась 15 сентября.

