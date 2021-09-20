Британцы останутся без мяса из-за высоких цен на газ

У некоторых британских мясоперерабатывающих заводов в течение пяти дней закончатся запасы углекислого газа, что приведет к остановке производства. Об этом сообщает Reuters.

При производстве углекислого газа используется природный газ, однако цены на него в Европе рекордно взлетели. На момент публикации на лондонской бирже ICE октябрьский фьючерс на газ торговался на уровне 72,75 евро за мегаватт-час (что эквивалентно 875 долларам за тысячу кубометров). Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 11,5 процента. На повышение цен повлияло как похолодание, так и новые препятствия в сертификации газопровода «Северный поток-2».

Из-за высоких цен на природный газ закрылись некоторые энергокомпании и заводы по производству удобрений и углекислого газа (CO2). Он используется в мясной промышленности для оглушения животных перед забоем, а также для продления срока хранения продуктов. Кроме энергетического кризиса, на дефицит запасов CO2 повлияла острая нехватка дальнобойщиков, вызванная Brexit и COVID-19. От этого уже пострадала молочная промышленность, британцы остались без широкого ассортимента пивных напитков, питьевой воды.

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«Мои коллеги сообщают о запасах на 5, 10 и 15 дней. Без CO2 мясоперерабатывающий завод не может работать», — констатировал член Британской ассоциации мясопереработчиков Ник Аллен в беседе со Sky News. Он предсказал дефицит свинины и в особенности птицы на полках британских магазинов через две недели. При этом Аллен сообщил, что правительство прилагает усилия для решения проблемы и, вероятно, сможет, убедить производителя удобрений вновь открыть завод.

Британский консорциум розничной торговли (BRC), представляющий в том числе основные группы супермаркетов, рассказал о возросшей из-за дефицита CO2 нагрузке на производителей и дистрибьюторов. Директор отдела продовольствия и устойчивого развития BRC Эндрю Опи призвал государство принять меры, чтобы быстро решить проблему и предотвратить ее усугубление.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли заверил, что власти пытаются справиться с дефицитом. «Мы позаботимся о том, чтобы мы могли поставить еду на стол, очевидно, это реальный приоритет», — сказал чиновник.

Из-за нехватки удобрений, вызванной энергетическим кризисом, пострадает европейская пищевая промышленность в целом. Это, в свою очередь, приведет к сокращению продовольственных поставок и росту цен на еду в Европе.