Цены на еду в Европе подскочат из-за энергетического кризиса

Европейский энергетический кризис ударил по индустрии удобрений, что поставило под угрозу снабжение продуктами. Как сообщает Bloomberg, сокращение поставок продовольствия приведет к скачку цен на еду.

Норвежский производитель удобрений Yara International ASA заявил, что сократит около 40 процентов своих производственных мощностей в Европе из-за рекордного роста цен на энергию. Yara торгует примерно одной третью мирового аммиака, используемого как в удобрениях, так и в текстильной промышленности, косметике, автомобилестроении и здравоохранении. Заводы компании находятся в Нидерландах, Германии, Норвегии, Италии, Франции, Великобритании и Бельгии.

Другая фирма CF Industries 15 августа сообщила, что она останавливает работу двух заводов в Британии из-за стоимости энергии. Промышленные гиганты региона, в том числе немецкая BASF SE, тоже предупреждают о негативных последствиях скачка цен на электроэнергию.

Цены на газ выросли в Европе более чем в три раза в 2021 году, что поставило под вопрос восстановление экономики в еврозоне. На грани энергетической катастрофы оказалась и вышедшая из ЕС Великобритания. Подорожавший газ, слабая работа ветряных станций и прекращение подачи электричества из Франции поставили страну в кризисное положение.

На резкий рост стоимости продуктов повлияли не только цены на электроэнергию, но и увеличившиеся расходы из-за экстремальных погодных условий и пандемии. Затраты на транспортировку продолжают расти, а перебои в цепочках поставок по-прежнему происходят из-за локальных локдаунов. Ураган Ида и шторм Николас тоже нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), цены на продовольствие достигли рекордного уровня за последние 60 лет. Особенно сильно инфляция ударила по наиболее бедным странам, зависящим от импорта.