В Британии сообщили о нехватке еды в супермаркетах

Правительство Британии сообщило, что намерено обратиться за помощью к армии из-за нехватки еды в супермаркетах, пишет Daily Mail.

Из-за сложившийся ситуации власти Великобритании попросят армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды и медикаментов в супермаркеты. Официальный запрос Вооруженным силам планируется направить в ближайшее время.

Проблемы с поставками произошли из-за того, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, считает Ассоциация автоперевозчиков. Нехватка водителей, которая привела к проблемам с доставкой продуктов питания со складов в магазины, произошла из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Великобритании, а еще тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права. Кроме того, процесс осложняется из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании из-за коронавируса стали чаще госпитализировать молодых людей в возрасте до 35 лет. Доля молодежи, обращающейся за лечением, выросла в четыре раза, с 5,4 до 20 процентов, то есть это каждый пятый пациент.