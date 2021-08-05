Доля больных COVID-19 молодых британцев выросла в четыре раза

В Великобритании из-за коронавируса стали чаще госпитализировать молодых людей в возрасте до 35 лет. Об этом сообщает Independent со ссылкой на слова главы Национальной службы здравоохранения Англии Аманды Притчард.

По словам чиновницы, доля молодежи, обращающейся за лечением, выросла в четыре раза, с 5,4 до 20 процентов. Уточняется, что это каждый пятый пациент. Притчард призвала молодых людей привиться от инфекции.

Она заявила, что массовая вакцинация спасла как минимум 60 тысяч жизней и уберегла от госпитализации около 52 тысяч человек. Притчард назвала кампанию по иммунизации граждан «самой большой и успешной» в истории службы здравоохранения Британии. Полностью вакцинацию прошли 32 миллиона человек.

Ранее британский доктор Саманта Батт-Роден (Samantha Batt-Rawden) рассказала, что большая часть тех, кто попадает в отделения интенсивной терапии — люди без прививки от коронавируса. Ее слова подтверждает официальная статистика, согласно которой 60 процентов зараженных в больницах не вакцинированы.