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Раскрыта причина спада заболеваемости COVID-19 в Британии

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Фото: Hannah McKay / Reuters

В Великобритании объяснили причину резкого снижения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой профессора университета Уорика Майка Тилдесли.

По его словам, резкий недельный спад числа случаев заражения коронавирусом — не повод говорить об окончании пандемии в стране. Он подчеркнул, что спад уровня заболеваемости скорее связан с нежеланием граждан тестироваться во время отпусков и праздников, а также началом летних каникул в школе. «У нас нет учеников средней школы, которые регулярно проходят тестирование, и поэтому мы не можем определить, как много молодых людей заражены», — отметил Тилдесли.

В таких условиях профессор порекомендовал обращать внимание на другие показатели. Необходимо отслеживать растущие случаи госпитализаций. Если этот показатель начнет падать, то можно говорить, что третья волна пандемии заканчивается.

Ранее число смертей в Великобритании от коронавируса достигло рекорда с марта 2021 года. 27 марта в Лондоне сообщили о регистрации 23 511 зараженных и 131 летальном исходе. Такие показатели чуть меньше рекорда, поставленного 17 марта. Тогда от коронавируса скончался 141 человек.

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