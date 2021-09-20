В Германии объяснили процесс сертификации «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) раскрыло порядок сертификации газопровода «Северный поток-2», которая необходима для начала поставок. В комментарии РИА Новости представитель ведомства объяснил, какую роль в работе будет играть Европейская комиссия.

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в BNetzA на сертификацию в качестве независимого оператора газопровода. Начиная с 8 сентября, у регулятора есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения.

Далее документ надо отправить в Еврокомиссию, которая должна предоставить свои комментарии. По возможности федеральное сетевое агентство должно учесть их в своем окончательном решении. Предварительные сроки его принятия представитель BNetzA не назвал.

Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», собирается доказать, что намерена управлять газопроводом без влияния материнской компании. Требование разделения компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа, содержится в правилах третьего энергопакета Евросоюза.

Если решение будет отрицательным, то «Газпрому» придется оставить 50 процентов мощностей трубы под независимого поставщика, которого не существует в связи с требованиями российского законодательства. Таким образом, объем прокачки по газопроводу упадет с 55 миллиардов кубометров в год до 27,5 миллиарда кубометров.

Если прокачка начнется до сертификации Nord Stream 2 AG, компании ждет наказание, поскольку будет иметь место административное нарушение предупреждали в BNetzA.

Тем не менее «Газпром» сохраняет планы прокачать до следующего года через газопровод 5,6 миллиарда кубометров газа. Ранее сегодня стало известно, что компания отказалась бронировать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) и забронировала только треть от мощности газопровода «Ямал-Европа».