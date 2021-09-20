В «Газпроме» сообщили о планах запустить «Северный поток-2» до конца года

Несмотря на проблемы с сертификацией «Северного потока-2», «Газпром» сохраняет планы запустить газопровод до конца 2021 года и прокачать 5,6 миллиарда кубометров. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Укладка труб завершилась 10 сентября, в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы, причем на первой нитке они уже заканчиваются. Однако главной проблемой остаются сроки рассмотрения заявки немецким регулятором, а позднее и Еврокомиссией.

Пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф указал, что сертификация, несмотря на то, что документы уже поданы, займет от двух до четырех месяцев.

В свою очередь представитель Европейской комиссии Вивиан Лунела рассказала, что после того, как свою работу завершит BNetzA, наднациональному ведомству потребуется до двух месяцев, чтобы завершить процедуру. При выявлении дополнительных обстоятельств ее могут продлить.

Таким образом, ожидание запуска газопровода в эксплуатацию может растянуться до весны 2022 года. В российском руководстве так же не питают надежд на скорое разрешение ситуации. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что сертификация завершится в начале 2022 года.

При этом управляющий партнер Art De Lex Дмитрий Магоня заявил, что из-за критической ситуации на газовом рынке Европы Германия может попробовать начать прокачку газа до сертификации, но в таком случае ему придется обосновать исключение из газовой директивы. Однако, как утверждает директор по коммуникациям европейской газовой ассоциации Eurogas Бронах О’Хаган, в Европе не особенно переживают из-за высоких цен на топливо. По ее словам, они свидетельствуют о развитом энергорынке, который в состоянии сам исправить все перекосы.