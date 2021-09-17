В Евросоюзе рассказали о сроках сертификации «Северного потока-2»

Еврокомиссия: сертификация «Северного потока-2» может занять до двух месяцев

Процедура сертификации российского газопровода «Северный поток-2» может занять до двух месяцев, затем ее могут продлить. О сроках рассказала представитель Европейской комиссии Вивиан Лунела, ее цитирует ТАСС.

Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, что займет несколько месяцев. Лунела раскрыла, каким образом происходит процедура сертификации. Сначала «Северный поток-2» должен подать запрос немецкому регулятору. В свою очередь, он должен будет принять и передать свой проект решения о сертификации в Еврокомиссию, а также запросить ее мнение по вопросу.

«Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура», — добавила представитель исполнительного органа Евросоюза.

15 сентября глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2» обязательным условием должен стать равноценный доступ европейских компаний ко всем возможным маршрутам поставок газа.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о завершении строительства «Северного потока-2». Две нитки газопровода прошли из России в Германию по дну Балтийского моря. Длина каждой нитки — 1224 километра. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.