Немецкие экологи потребовали остановить «Северный поток-2»

Некоммерческая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии с требованием оценить влияние «Северного потока-2» на экологию и пересмотреть выданные ранее разрешения. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В DUH назвали «Северный поток-2» проектом, из-за которого выбросы углекислого газа будут официально оплачиваться из бюджета Германии. Экологи пообещали продолжить поиск законных методов предотвратить запуск крупнейшего в Европе проекта, связанного с ископаемым топливом.

«"Северный поток-2" нельзя запускать без анализа его дальнейшего воздействия на климат. Эксплуатация газопровода приведет к гигантским выбросам парниковых газов, что противоречит климатическим целям Германии в рамках Парижского соглашения по климату», — заявили в организации.

Это не первая попытка экологов из DUH помешать реализации проекта. В июне активисты настаивали на временной остановке прокладки трубопровода для оценки его влияния на окружающую среду.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о завершении строительства «Северного потока-2». Накануне, 15 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сертификацию объекта небыстрым процессом и допустил, что она завершится только в начале 2022 года.