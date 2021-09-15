Украина назвала условие для сертификации «Северного потока-2»

В процессе сертификации газопровода «Северный поток-2» обязательным условием должен стать равноценный, без дискриминации доступ европейских компаний ко всем возможным маршрутам поставок газа. Об этом в ходе переговоров с госсекретарем министерства энергетики и экономики Германии Андреасом Файхтом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, сообщает РИА Новости.

По его словам, тогда возникнет справедливая конкуренция, на которой в своих договоренностях настаивали Германия и США. С практической точки зрения это означает, что европейским компаниям разрешат закупать газ на границе России и Украины.

Витренко подчеркнул, что такого развития событий хотят сами покупатели газа, чтобы у них была возможность выбрать наиболее выгодный способ закупки — через российские экспортные газопроводы или через украинскую газотранспортную систему. Глава «Нафтогаза» отметил, что только этот момент обеспечит соответствие европейскому законодательству.

Транзит российского газа через Украину после 2024 года, когда завершается действующий контракт, остается одним из ключевых вопросов газового сотрудничества России и Евросоюза.

Президент России Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечали, что не планируют отказываться от украинского маршрута, однако объем поставок зависит от европейских партнеров.

На Украине отмечают, что такие неконкретные обещания позволят России в одностороннем порядке нарушить поставки через украинскую ГТС. Например, министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Файхтом объяснил, что в случае слишком малого объема поставок республика вынуждена будет переориентировать систему на внутренние потребности.

В свою очередь Витренко ранее указывал, что «Газпром» может начать чередовать суточные поставки, чтобы в один день отдавать в украинскую ГТС минимальный объем газа, а в другой — максимальный. Из-за этого «Нафтогаз» не сможет обеспечить необходимые физико-химические свойства газа на границе ЕС, и таким образом будет выставлен российской компанией как ненадежный поставщик.

«Северный поток-2» достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, что займет несколько месяцев. Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что ориентироваться стоит на начало 2022 года.

