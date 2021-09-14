В США рассказали об уловке России с «Северным потоком-2»

Обозреватель Николас Гроздев в статье для журнала National Interest (NI) заявил, что США не могут игнорировать так называемую «уловку» России, ведущую «газовую игру» за проект «Северный поток-2».

Он считает, что в ЕС может начаться энергетический кризис, причиной которого станет Вашингтон, и это, вероятно, сыграет на руку Москве. Автор статьи отметил, что сейчас Россия экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.

«Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать "Северный поток-2" (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию», — рассказал Гроздев.

Публицист также предположил, что США заключили соглашение с Германией по газопроводу, поскольку «во имя трансатлантической солидарности» они могут попросить своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая. По его мнению, суть была в том, что ущерб европейским экономикам из-за действий США в отношении трубопровода может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон и Берлин готовы принять меры против Москвы в том случае, если она будет использовать «Северный поток-2» как оружие против Европы и Украины. По мнению дипломата, проект газопровода уже стоит называть оружием.