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В США «Северный поток-2» назвали оружием против Европы и Украины

Американский дипломат Курт Уолкер: «Северный поток-2» — угроза для Европы и Украины
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Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

США и Германия готовы принять меры против России в том случае, если она будет использовать газопровод «Северный поток-2» как оружие против Европы и Украины. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, его цитирует «Главред Украина».

По мнению дипломата, проект газопровода уже стоит называть оружием. Волкер убежден: власти США и Германии должны принять меры против «Северного потока-2».

«Надо говорить [о проекте] с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу, и это грозит Украине», — подчеркнул американский дипломат. Он указал, что сейчас Вашингтон пытается противостоять реализации проекта, но пока эта борьба ограничивается словами.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября, но в Бундестаге сомневаются в этом.

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