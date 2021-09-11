В Германии рассказали о трех препятствиях для запуска «Северного потока-2»

Журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген рассказал о трех препятствиях, которые могут помешать запуску газопровода «Северный поток-2». По его словам, это процесс сертификации, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».

Так, сертификация газопровода должна проводиться Федеральным сетевым агентством, которое подчиняется Министерству экономики Германии, напомнил журналист. Этот процесс необходим, чтобы исключить риски для безопасности снабжения страны и Европы в целом из-за «Северного потока-2».

Газовая директива Евросоюза предписывает отделить поставки газа от эксплуатации, поэтому «Газпром» не может одновременно быть оператором газопровода и поставщиком топлива, отметил Гюсген. При этом компания планирует оспорить действие директивы над трубопроводом, что может затянуться до 2022 года. «Маловероятно, что они прекратят ввод в эксплуатацию, тем более что российская нефтяная компания "Роснефть" уже обсуждается как еще один поставщик газа, чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям ЕС», — добавил он.

Партия «Зеленые», как и многие другие немецкие эксперты и экологи, и вовсе отвергают трубопровод и считают его лишним, подчеркнул журналист. При этом, по его мнению, Россия победила в «газовых шахматах», так как завершение строительства «Северного потока-2» совпало с рекордными ценами на газ.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября, но в Бундестаге сомневаются в этом.

