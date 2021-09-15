Экономист нашел способ обойти ограничения ЕС по «Северному потоку-2»

Единственный способ для Евросоюза справиться с ростом цен на газ — обойти собственные ограничения по поставкам топлива через трубопровод и перенести пункт приема-сдачи в нейтральные воды. В таком случае Россия сможет полностью заполнять газопровод, перепродавая топливо другим поставщикам. Такое предложение в разговоре с «Лентой.ру» сделал аналитик ГК «Финам», экономист Алексей Коренев.

С начала вторника, 14 сентября, рост цен на газ в Европе резко ускорился и вышел из-под контроля. В ходе торгов стоимость топлива выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

Такая ситуация складывается на фоне критически низкой заполненности европейских газохранилищ. По состоянию на середину сентября, она на 15,5 процента ниже среднего показателя за последние пять лет. Цены на газ в Европе уверенно поднимались до исторических максимумов последние месяцы, однако в сентябре процесс пошел значительно быстрее. Неделю назад стоимость топлива подходила к отметке 700 долларов за тысячу кубометров, и столь стремительного развития событий эксперты не ждали.

Выстрел в ногу по-европейски

По мнению Коренева, никаких угроз для России резкий рост цен на газ не несет, наоборот, он оказался крайне выгодным для страны, особенно с учетом того, что стоимость топлива уже вряд ли опустится до прежних значений.

«Как мы помним, Европа приняла крайне жесткий регламент по поставкам газа, где российским компаниям оставили не больше 50 процентов заполняемости, оставив остальное альтернативным поставщикам. Вот только поставщиков не оказалось. Китай довольно быстро восстанавливает экономику и активно закупает наш газ, США прекратили поставки из-за второго урагана подряд, а других поставщиков почти нет», — объяснил аналитик.

Экономист напомнил, что «Газпром» традиционно настаивал на поставках на основе долгосрочных контрактов, при которых цены фиксированы, но эксперты ЕС решили, что закупка по биржевым ценам окажется более выгодной, но не учли волатильность рынка. В результате единственной страной, заключившей действительно выгодное соглашения, стала Германия — она закупает газ за 220 долларов по долгосрочному контракту.

«Дальше сыграл «Газпром». Когда нам ограничили поставки на 50 процентов, Евросоюз, поняв, что газа не хватает, попросил поставлять больше, на что мы ответили, что полностью соблюдаем законодательство и не имеем возможности осуществлять дополнительные поставки. И тут не придерешься — ЕС сам выдумал эти правила, мы им лишь подчиняемся, — отметил Коренев. — В конце концов, у нас есть и другие покупатели, так что европейцы просто выстрелили себе в ногу с этой борьбой с монополизмом и опасениями, что Россия станет диктовать свои условия».

Вторым выстрелом аналитик считает отсрочку сертификации «Северного потока-2» правительством Германии. Страна пообещала завершить процедуру только к январю следующего года. Но России, по мнению Коренева, это ничем не грозит, ведь «мерзнуть будем не мы».

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«В итоге европейцы сами же и пострадают от придуманных ими правил. Поднимутся цены для конечного потребителя, возникнут серьезные проблемы в случае холодной зимы. Зато у нас все в порядке, цены на газ нашу страну устраивают, поскольку полностью компенсируют потери от того, что поставлять по "Северному потоку-2" придется на 50 процентов меньше», — уверен экономист.

Несмотря на то что 50 процентов «Северного потока-2» формально отдали альтернативным поставщикам, на деле газ идет только из России. Аналитик считает, что при желании у ЕС есть возможности обойти собственный запрет. Во-первых, трубопровод необходимо сертифицировать как можно быстрее, во-вторых, перенести пункт сдачи-приема газа в нейтральные воды.

«Если зима выдастся холодной, немцы второй раз после 1941 года узнают, что такое мерзнуть, — сказал Коренев. — Сейчас пункт сдачи-приема газа находится в Австрии, требование оставлять 50 процентов трубопровода для альтернативных поставщиков там сохраняется. Но, если перенести пункт куда-нибудь в море, в нейтральные воды, то в этой точке мы сможем заполнять "Северный поток-2" полностью, продавая часть другим компаниям. В итоге 50 процентов останутся нашими, а остальные от альтернативных поставщиков, хоть и куплены будут все равно у России. Это позволит полностью заполнить трубопровод».

Экономист подчеркнул, что у союзников есть юридические возможности обойти собственное нагромождение законов, но из-за собственной жадности заплатить за газ им придется дважды.

Аналитик считает, что сложившаяся ситуация оказалась крайне выгодной для России. Газ — это не скоропортящийся продукт, страна может самостоятельно регулировать ставки, в случае несогласия с ценой предлагая его другим покупателям. И, несмотря на то, что текущие цены неизбежно начнут снижаться, прежних уровней они уже не достигнут.

«Когда ЕС наконец придет в сознание, цены постепенно пойдут вниз. Газ по 700-600 долларов мы увидим быстро, а вот опустятся ли они ниже 500 — уже непонятно. В любом случае, мы уже можем говорить о том, что к прежним 200 они не вернутся. И, что очень важно с юридической точки зрения, здесь Россия уже не выглядит агрессором или злым гением — Европа сделала все сама. Это как итальянская забастовка — мы делаем все строго по закону», — резюмировал Коренев.

Ранее доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев назвал динамику цен на газ в Европе очень высокой. По его мнению, вероятно, что стоимость за одну тысячу кубометров достигнет отметки в 1000 долларов уже в сентябре.