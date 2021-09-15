В России отреагировали на обвинение во влиянии на цены на газ в Европе

В РФ назвали обвинения во влиянии на цены на газ плодами работы ЕС по либерализации рынков

Позиция Европы назначить Россию виновной в том, что их газохранилища пусты и цены на топливо из-за этого скакнули до рекордного уровня, выглядит как минимум странной. Так заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Лентой.ру» оценил связывание достройки «Северного потока-2» с паническими настроениями на европейском газовом рынке.

С начала вторника, 14 сентября, рост цен на газ в Европе резко ускорился и вышел из-под контроля. В ходе торгов стоимость топлива выросла почти на 7 процентов по сравнению с максимумом предыдущего дня, превысив 800 долларов за тысячу кубометров.

Такая ситуация складывается на фоне критически низкой заполненности европейских газохранилищ, по состоянию на середину сентября она на 15,5 процента ниже среднего показателя за последние пять лет.

Накануне, 14 сентября, стоимость природного газа впервые превысила 800 долларов. При этом еще неделю назад она только подходила к отметке 700 долларов, и столь быстрого роста эксперты не ожидали.

Одной из возможных причин ускорения процесса стало понимание участников рынка, что на скорый запуск газопровода «Северный поток-2» рассчитывать не стоит. Пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф сообщил, что на сертификацию может уйти до четырех месяцев.

Попытки ЕС снизить влияние РФ на энергетические рынки

Александр Фролов отметил, что на протяжении последних 12 лет Европейский Союз старался всячески снизить влияние России на свои энергетические рынки, в частности, на газовый. «Поэтому позиция ряда европейских чиновников, которая озвучивается сейчас, воспринимается как минимум странной, учитывая долгую, планомерную работу по снижению любой возможности монополизации и вообще влияния на рынок», — заключил эксперт.

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«Европейский Союз стремился к тому, чтобы экономика его была либерализирована, в том числе и экономика на энергетических рынках. Они добились своего. Сейчас они пожинают плоды своей работы и удивительно слышать, что они им не нравятся. По-моему, они достигли успеха и должны повесить друг другу на грудь какие-нибудь ордена в этой связи», — заявил Фролов.

Эксперт отметил, что ситуация на европейском рынке является отражением происходящего в мире в целом. Цены на газ растут повсеместно, подчеркнул специалист. «Поэтому, когда тычут пальцем в Россию и говорят, что она не докладывает тиграм мяса, то слышать это предельно странно, так как по всей видимости Россия не докладывает тиграм мяса еще в Англии, в США и в Азии. Везде растут цены на газ, виновата везде Россия и должна что-то предпринимать», — заметил он.

Фролов объяснил, как сложилась ситуация, при которой цены на газ в Европе резко подскочили, а их хранилища оказались пусты. «Ряд игроков решает заработать деньги сейчас, не дожидаясь зимних цен, откачивают ранее закачанный ими же газ в подземные хранилища, продают его, а потом они и их товарищи начинают причитать: а хватит ли нам газа зимой, а какие же потом будут цены?» — рассказал замгендиректора Института национальной энергетики.

Это ударит и по конечному потребителю, отметил Фролов. Однако не стоит воспринимать ситуацию таким образом, что та цена, по которой страны закупают газ, будет такой же, что и для их граждан. «Газ и электроэнергия подорожают, эти последствия вполне очевидны. Есть и менее очевидные последствия. Это подорожание сельхозпродукции, а также ряда других товаров, в производстве которых так или иначе задействован природный газ», — высказался специалист.

Ранее доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев назвал динамику цен на газ в Европе очень высокой. По его мнению, вероятно, что стоимость за одну тысячу кубометров достигнет отметки в 1000 долларов уже в сентябре.