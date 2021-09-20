«Газпром» отказался увеличить прокачку газа через Украину

Аукцион на дополнительные транзитные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) не состоялся. «Газпром» отказался выкупать предложенный объем на октябрь 2021 года в виде 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

При этом «Газпром» зарезервировал на октябрь часть мощностей газопровода «Ямал-Европа» — 31,3 миллиона кубометров газа из предложенных 89,1 миллиона, свидетельствуют данные платформы GSA. Газопровод проходит через Белоруссию и Польшу.

По действующему договору 2019 года, «Газпром» прокачивает через транзитные мощности ГТС Украины 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Отказ от дополнительного транзита может привести к новому повышению стоимости газа в Европе. 20 сентября цена тысячи кубометров превысила 900 долларов. 15 сентября был установлен рекорд — газ стоил более 950 долларов.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Две нитки объекта проходят из России в Европу по дну Балтийского моря, длина каждой — 1224 километра, мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Киев опасается, что Москва сократит транзит газа через Украину, из-за чего украинский бюджет недополучит миллиарды долларов.

В середине сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сертификация «Северного потока-2» займет несколько месяцев. Министр не исключил, что объект запустят лишь в начале 2022 года. В «Газпроме» рассчитывают, что успеют начать поставки по газопроводу до конца 2021 года.

