«Газпром» посчитал себя самой экологичной нефтегазовой компанией мира

По величине углеродного следа «Газпром» занимает последнее место среди нефтегазовых компаний мира, то есть является лидером по экологичности. Об этом во время пленарного заседания в рамках Международного делового конгресса заявил глава компании Алексей Миллер, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «Газпром» считает этот показатель очень важным для себя и очень им дорожит. «Могу сказать, что мы и дальше планируем эту позицию удерживать», — заметил Миллер.

Ранее в рамках того же мероприятия он рассказал, что запасы газа в России являются самыми большими в мире, так что проблем с сырьем не ожидается в течение ста лет.

В мае министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что выступает против газопровода «Северный поток-2» из-за того, что «по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле».

Вице-премьер России Александр Новак в ответ на это сообщил, что, согласно данным различных аналитических и консалтинговых агентств, поставляемый в Европу по трубопроводам российский газ имеет в четыре раза меньший углеродный след, чем тот, что производят США.

Накануне, 16 сентября, немецкая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии с требованием оценить влияние «Северного потока-2» на экологию и пересмотреть выданные разрешения.