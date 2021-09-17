Глава «Газпрома» назвал срок исчерпания запасов газа в России

Глава «Газпрома» Миллер заявил, что запасов газа в России хватит на 100 лет

Запасы газа в России самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение ста лет. Такой срок исчерпания запасов назвал глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Миллер добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящий момент «Газпром» разрабатывает на Ямале, будут работать до 2132 года. В связи с этим перспективы поставок трубопроводного газа очень большие, отметил он.

Ранее сообщалось, что запасы газа в России сократились за десять лет на 27 процентов. До 2015 года они были у отметки 70 триллионов кубометров, а уже со следующего года упали до 50 триллионов. В 2020 году запасы составили 49,2 триллиона.

Рентабельных запасов нефти России при нынешних технологиях извлечения хватит не более чем на 21 год. Об этом ранее заявилвременно исполняющий главы Роснедр Евгений Петров. При этом самым перспективным регионом для разведки запасов нефти он назвал Западную Сибирь.

Предыдущий глава Роснедр Евгений Киселев в мае говорил, что извлекаемые запасы нефти в России закончатся через 58 лет, а продавать нефть и получать прибыль можно будет только в следующие 19 лет.