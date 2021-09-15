В Роснедрах назвали срок исчерпания запасов нефти в России

Рентабельных запасов нефти России при нынешних технологиях извлечения хватит не более чем на 21 год. Об этом в кулуарах Тюменского нефтегазового форума заявил временно исполняющий главы Роснедр Евгений Петров, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что срок увеличится по мере усовершенствования способов добычи трудноизвлекаемых запасов. При этом самым перспективным регионом для разведки запасов нефти Петров назвал Западную Сибирь.

Что касается Восточной Сибири, то там, заметил врио главы ведомства, пока неразвита инфраструктура, чтобы разработка месторождения могла приносить прибыль.

Предыдущий глава Роснедр Евгений Киселев в мае говорил, что извлекаемые запасы нефти в России закончатся через 58 лет, а вот продавать нефть и получать прибыль можно будет лишь в следующие 19 лет. В свою очередь глава Минприроды Александр Козлов считает, что всех запасов нефти в России при текущей добыче хватит на 59 лет.