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Экономист рассказал об опасных для Европы последствиях суда с «Газпромом»

Экономист Коренев рассказал, что в случае суда с «Газпромом» ЕС может остаться без газа
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Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ

Судиться с «Газпромом» бесполезно и даже опасно с точки зрения последствий, поскольку компания действует исключительно в рамках законов, навязанных самой Европой. Более того, в случае, если союзники откажутся пойти на компромисс, им придется переплатить в несколько раз за покупку газа у альтернативных поставщиков. Кроме того, страны ЕС могут и вовсе остаться без газа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал экономист Алексей Коренев.

Около 40 депутатов Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ.

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Политики из Польши и государств Балтии просят расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия компании, которые якобы привели к резкому взлету стоимости газа.

Рынок покупателя превратился в рынок продавца

Коренев заметил, что, если ЕС продолжит свою политику, страны вообще могут остаться без газа. Он обратил внимание на то, что скачок цен произошел только в Евросоюзе, в остальном мире стоимость энергоносителей значительно ниже.

«Сначала они обязали "Газпром" поставлять не более 50 процентов, отдавая остальной объем альтернативным поставщикам. Правда, непонятно, откуда эти поставщики должны были взяться, ведь никаких врезов в "Северный поток-2" нет, — напомнил экономист. — Потом, когда цены были еще невысоки, желая сэкономить и "нагреть" Россию, отказались от долгосрочных контрактов со стабильными ценами в пользу биржевых, которые крайне волатильны. Причем "Газпром" даже судился на этот счет, но проиграл. А дальше просто пошло сочетание негативных факторов: у США не было возможности поставлять СПГ из-за внутренних проблем, спрос резко вырос благодаря Китаю, цены пошли вверх».

На данный момент европейские газохранилища заполнены на 70 процентов, этого объема хватит только в случае очень мягкой зимы. Поняв это, ЕС объявил аукцион на доппоставку газа, но «Газпром» выкупил только самую малую часть, что, по словам Коренева, также не покроет нужды стран.

«Проблема в том, что "Газпром" и мог бы выкупить права на все поставки, только вот делать этого он не обязан. Он действует исключительно в рамках навязанных условий, придуманных европейцами, и придраться здесь не к чему даже при большом желании. Кроме того, у него сейчас полно других контрактов: все излишки уходят другим покупателям, тому же Китаю. В первые восемь месяцев мы практически побили рекорд по поставкам, так что "Газпром" точно не жадничает и ничего не придерживает, а просто продает тем, кто покупает, на основании договоренностей, на которых настояла сама Европа», — объяснил эксперт.

Экономист уверен: судиться с «Газпромом» бесполезно, потому что правда на его стороне, он выполняет все обязательства. По мнению Коренева, европейцы и сами это понимают, а заявление сделали политики-популисты, пытающиеся таким образом заработать очки.

Раньше, по словам эксперта, газ был дешевым, покупатели могли диктовать свои условия. Но теперь рынок покупателя превратился в рынок продавца, который ничего не нарушает, а просто действует в рамках оговоренных условий.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 17 сентября заявил, что спотовая цена на газ в Европе может снова обновить рекорды. Он отметил, что европейская газовая отрасль отстает в темпах закачки газа в хранилища. Миллер считает, что регион «войдет в зиму с дефицитом». Он добавил, что конкурентным преимуществом «Газпрома» является его способность резко увеличивать производство.

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