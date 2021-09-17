Миллер рассказал о «пиле "Газпрома"»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал одним из главных конкурентных преимуществ компании способность резко и в сжатые сроки увеличивать производство природного газа, если возникнет такая необходимость, сообщает «Интерфакс».

В ходе пленарного заседания Международного делового конгресса он рассказал, что такое обстоятельство называют «пилой "Газпрома"». По всей видимости, речь идет о том, как выглядит график поставок.

По словам Миллера, компания может не просто выводить на рынок среднемесячный объем газа, но и доводить ежедневные поставки до уровня, который востребован лишь несколько дней в году. Он напомнил, что объемы профицитных добычных мощностей составляют почти 150 миллиардов кубометров газа, то есть ситуация, когда газа не хватит, возникнуть не может.

Именно это обстоятельство остается гарантией надежности поставок в зависимости от требований потребителей. Миллер предположил, что «Газпром» — лучшая в мире компания по способности работать с сезонной неравномерностью и в холодную зиму. Также в ходе дискуссии глава «Газпрома» назвал компанию самой экологичной в мире среди поставщиков нефти и газа.

Отдельно Миллер не исключил, что рост цен на газ в Европе продолжится, поскольку регион не может справиться с дефицитом топлива, а заполненность хранилищ остается на минимуме для последних лет.

Ранее глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил, что российская компания провоцирует дефицит топлива в Европе и рост цен, так как отказывается наращивать поставки по украинскому маршруту. По его мнению, такое поведение «Газпрома» объясняется желанием ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». В пятницу, 17 сентября, около 40 депутатов Европарламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома». По их мнению, компания нарушает антимонопольные нормы.

Строительство «Северного потока-2» завершено неделю назад. Однако дата начала поставок по-прежнему под вопросом. Сертификация может растянуться на срок до четырех месяцев, поэтому глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что речь идет уже о начале следующего года.