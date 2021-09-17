Глава «Газпрома» рассказал об «ошеломлении» от Китая

Темпы потребления газа в Китае являются самыми быстрорастущими в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Он отметил, что Китай «каждый год просто ошеломляет темпами роста потребления». Не является исключением и этот год. За первое полугодие объем потребления природного газа в КНР увеличился на 15,5 процента, а объем импорта взлетел на 23,8 процента.

По прогнозам, объем потребления по итогам года составит 360 миллиардов кубометров, сказал Миллер. Объем импорта, по оценкам, будет 160 миллиардов кубометров. К 2035 году Китай станет импортировать 300 миллиардов кубометров в год, уверен глава «Газпрома».

Миллер отметил, что в целом на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона прогнозируется рост потребления газа к 2040 году на 1,5 триллиона кубометров. Около 60 процентов этого объема будет импортироваться.

«Газпром» поставил по «Силе Сибири» 4,62 миллиарда кубометров в январе-июне этого года. Летом компания впервые раскрыла данные о выручке за поставки газа в Китай. В прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что российский газ самый дешевый для Китая.