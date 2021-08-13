Российский газ заполонил Китай

«Газпром» увеличил поставки газа в Китай почти в три раза в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, следует из отчетности компании.

Компания поставила по «Силе Сибири» 4,62 миллиарда кубометров. Поставки по нему начались в декабре 2019 года, тогда было отправлено 0,328 миллиарда кубометров. В 2020 году показатель вырос до 4,101 миллиарда кубометров.

Российский газ заполонил также и Турцию. В первом полугодии «Газпром» нарастил поставки в Турцию более чем втрое — до 14,623 миллиарда кубометров. В целом поставки в Западную Европу выросли почти в 1,3 раза и достигли 77,235 миллиарда кубометров.

Основными потребителями российского газа в этом регионе оказались Германия (рост поставок на 43,42 процента, до 28,872 миллиарда кубометров), Австрия (спад на 18,2 процента, до 5,397 миллиарда кубометров) и Италия (рост 14,09 процента, до 11,393 миллиарда кубометров).

В январе-июне «Газпром» получил рекордную чистую прибыль в размере 718,31 миллиарда рублей.

В июне «Газпром» впервые раскрыл данные о выручке за поставки газа по «Силе Сибири» в Китай. В прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей.