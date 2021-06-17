«Газпром» впервые раскрыл выручку от поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» впервые раскрыл данные о выручке за поставки газа по «Силе Сибири» в Китай. В прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей. При объеме в 4,1 миллиарда кубометров газа, подсчитал «Коммерсантъ», средняя цена — около 150,2 доллара за тысячу кубометров.

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Это дешевле, чем у других крупных поставщиков, но дороже средней цены газа по европейским контрактам. «Газпром» поставлял газ в дальнее зарубежье по средней стоимости в 143 доллара за тысячу кубометров. Договор о поставках российского газа по «Силе Сибири» рассчитан на 30 лет. Ежегодно компания должна поставлять 38 миллиардов кубометров, но «Газпром» выйдет на такие показатели только к 2024 году.

Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов заявил, что в этом году компания хочет поставить в КНР 8,5 миллиарда кубометров газа, удвоив выручку по отношению к предыдущему году. Эксперты отмечают, что российский газ самый дешевый для Китая.

Китайская экономика нуждается в увеличении поставок природного газа из России, «Газпром» хочет удовлетворить растущий спрос. Об этом ранее сказал председатель совета директоров компании Виктор Зубков. КНР каждые два года увеличивает потребление на объем, сопоставимый со всей экспортной мощностью «Силы Сибири», отметил он.