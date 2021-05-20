«Газпром» расхотел строить газопроводы до Индии и Японии

«Газпром» отказался от идеи строить газопровод в Индию, рассказала зампред правления холдинга Елена Бурмистрова, пишет «Интерфакс».
Она отметила, что проект предлагала индийская сторона, но это слишком капиталоемкий маршрут. Бурмистрова добавила, что компания не хочет и не будет строить газопровод в Японию, поскольку «в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос». Зампред правления также рассказала, что «Газпром» и монгольская сторона согласовали маршрут прокладки продолжения газопровода «Сила Сибири-2».
Идея строительства соединяющего Хоккайдо и Сахалин газопровода протяженностью 1,5 тысячи километров обсуждалась с 2012 года. Стоимость проекта оценивалась в 6,7 миллиарда долларов.
Идея построить газопровод из Ирана в Индию через Пакистан возникла еще в 1996 году. Однако Индия вышла из проекта, поскольку в 2008 году США ввели санкции против Ирана из-за ядерной программы. В 2017 году Россия подписала с Ираном и Пакистаном меморандумы, в соответствии с которыми стороны намерены оказать поддержку проекту строительства газопровода. В проекте должен был поучаствовать «Газпром».
Ранее сообщалось, что «Газпром», который в основном фокусировался на поставках природного газа, решил «немножко» сменить стратегию. Глава компании Алексей Миллер заявил, что теперь больше внимания будет уделяться созданию новых мощностей по переработке газа.