«Газпром» решил поставлять газ Индии вместо Калининграда

Плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», принадлежащий «Газпрому» и изначально предназначенный для обеспечения энергетической безопасности Калининградской области, отправился в Индийский океан, следует из данных ресурса Marinetraffic. Это с большой долей вероятности означает, что судно будет использовано для поставки газа в Индию по заключенному ранее контракту.

«Маршал Василевский» вышел из бельгийского порта Зебрюгге. В качестве пункта назначения указан Индийский океан. С 2018 года «Газпром» поставляет сжиженный природный газ (СПГ) индийской компании GAIL. По условиям контракта, заключенного в 2012 году, в год должно быть отгружено 2,5 миллиона тонн топлива. Продавцом контракту выступает дочерняя структура «Газпрома» Gazprom Marketing and Trading Singapore.

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«Маршал Василевский» был построен в Южной Корее по заказу «Газпрома» с целью обеспечить запасной вариант снабжения газом Калининградской области, поскольку сейчас ее потребности обеспечиваются трубопроводными поставками через территорию Литвы. Однако пока в таких операциях нет нужды.

Терминал способен принимать СПГ и регазифицировать его в природный газ, но может также выступать хранилищем СПГ и перевозить его до нужной точки. Предполагалось, что он будет привязан к заводу по сжижению газа на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области, однако тот еще не введен в эксплуатацию.

На время, пока судно не было востребовано по своему прямому назначению, «Газпром» несколько раз сдавал его в аренду. Последним на данный момент эксплуататором выступала австрийская OMV, для которой «Маршал Василевский» перевозил СПГ с завода в США в Испанию.

В мае специалисты и заинтересованные стороны наблюдали за передвижениями другого принадлежащего «Газпрому» судна — трубоукладчика «Академика Черского». В начале мая он вышел из порта Калининграда и направился к берегам Германии, несколько раз меняя по пути траекторию движения. Судно способно достроить экспортный газопровод «Северный поток-2», оставшийся без трубоукладчика швейцарской компании Allseas после введения санкций США в конце 2019 года.

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