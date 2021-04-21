Китай захотел больше российского газа

Китайская экономика нуждается в увеличении поставок природного газа из России, «Газпром» хочет удовлетворить растущий спрос. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

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КНР каждые два года увеличивает потребление на объем, сопоставимый со всей экспортной мощностью «Силы Сибири», которая составляет 38 миллиардов кубометров газа в год, отметил Зубков. Он добавил, что Китай является крупнейшим импортером газа и третьим потребителем этого энергоносителя в мире (после США и России).

Зубков считает рынок КНР перспективным и прогнозирует, что потребление газа в стране в ближайшие 15 лет может удвоиться по сравнению с нынешним уровнем. Даже в пандемию этот показатель вырос (на 20 миллиардов кубометров).

Ранее «Газпром» утвердил технико-экономический анализ проекта строительства газопровода «Союз Восток» через Монголию в Китай. Он станет продолжением газопровода «Сила Сибири-2». За реализацию проекта отвечает компания «Газопровод Союз Восток», которую учредили в Монголии. Строительство началось осенью прошлого года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в январе заверил президента России Владимира Путина в эффективности «Силы Сибири-2».