«Газпром» отчитался о рекордной прибыли

В январе-июне «Газпром» получил чистую прибыль в размере 718,31 миллиарда рублей, следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В аналогичный период прошлого года компания зафиксировала убыток в 253,76 миллиарда рублей.

Общая выручка «Газпрома» в первом полугодии составила 2,75 триллиона рублей, что представляет собой рост почти в 50 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,88 триллиона рублей). Почти два триллиона приходится при этом на продажу газа.

Показанная прибыль стала для «Газпрома» рекордной. Ранее компания отчитывалась о максимальных за всю историю поставках газа по итогам первой половины года. Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года до конца июня вырос на 25,7 процента, до 99,9 миллиарда кубометров, рассказывали в предприятии в июле.

По подсчетам Федеральной таможенной службы, доходы от поставок за границу резко взлетели по итогам полугодия, почти на 73 процента в годовом выражении. Физический объем экспорта вырос на 15,3 процента, однако цена на газ в последние месяцы рекордно высокая.

