«Газпром» отчитался о резком росте добычи

«Газпром» объявил о росте добычи газа на 17,8% за первые 8,5 месяца этого года

За восемь с половиной месяцев текущего года добыча природного газа «Газпромом» выросла на 17,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 357,7 миллиарда кубометров. Об этом говорится в отчете компании в официальном Telegram-канале.

Поставки на внутренний рынок увеличились на 14,8 процента (дополнительные 21,3 миллиарда кубометров), а экспорт в страны дальнего зарубежья составил 138,6 миллиарда кубометров (плюс 17,4 процента). Это близко к рекордным 141,3 миллиарда кубометров, который был поставлен в 2018 году.

Самый резкий рост пришелся на Румынию — 347,6 процента, Турцию — 157,7 процента, Сербию — 125,9 процента, Болгарию — 52,3 процента, Германию — 35,8 процента. Кроме того, стабильно с превышением суточных контрактных обязательств идут поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.

В «Газпроме» отметили, что запасы газа в европейских газохранилищах остаются минимальными за многие годы. По сравнению с 2020 годом там не хватает 22,8 миллиарда кубометров. Восполнено 62 процента газа, использованного в прошлом отопительном сезоне. На Украине отставание от прошлого года составляет 30,6 процента или 8,2 миллиарда кубометров.

Дефицит в европейских хранилищах привел к рекордному взлету цен на топливо в регионе. В среду, 15 сентября, они поднимались выше 950 долларов за тысячу кубометров. К такой ситуации привели сразу несколько факторов, среди которых отказ «Газпрома» увеличивать транзит газа через Украину, снижение угольной генерации в Европе и отсутствие на рынке достаточных объемов сжиженного природного газа (СПГ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост газовых цен в Европе не имеет отношения к России. Однако, как предположил он, с запуском «Северного потока-2» ситуация может разрешиться. Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что случится это не раньше начала 2022 года.