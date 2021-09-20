Цены на газ в Европе взлетели

Снижение биржевых цен на газ в Европе, которое наблюдалось в последние дни, не смогло стать новым трендом. В начале торгов в понедельник, 20 сентября, стоимость топлива взлетела выше 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:01 по московскому времени она поднималась до 901,7 доллара, после чего скорректировалась до 896,5 доллара за тысячу кубометров (по состоянию на 13:17 по московскому времени).

До максимума выше 950 долларов за кубометр стоимость топлива поднималась 15 сентября. За несколько дней за прошлой неделе цены поднимались более чем на 200 долларов, но к пятнице они заметно упали.

На такой рост могло повлиять как похолодание, так и новые препятствия в сертификации газопровода «Северный поток-2». Сроки ввода его в эксплуатацию по-прежнему неясны, а проверка сначала немецким, а потом европейским регулятором может растянуться на срок до полугода.

«Газпром» по-прежнему рассчитывает на начало поставок до конца текущего года. При этом глава компании Алексей Миллер уже официально подтвердил, что запустить газопровод 1 октября не получится.