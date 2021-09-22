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США потребовали от России увеличить поставки газа через Украину

Госдеп США потребовал от России обеспечить Европу газом, нарастив поставки через Украину
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Фото: Phil Noble / Reuters

Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать. Об этом сообщил интервью Bloomberg заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он акцентировал внимание на том, что Россия ранее неоднократно заявляла, что способна обеспечить Европу газом при необходимости, а через территорию Украины уже проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью. «Поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставить газ, — прим. Ленты.ру) как можно быстрее через Украину», — заявил Хохштейн.

Кроме того, Хохштейн выразил беспокойство относительно отказа «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. Он назвал это политическим шагом, связанным со стремлением России как можно быстрее завершить строительство газопровода «Северный поток 2».

Ранее эксперты газеты «Известия» пришли к выводу, что дорожающие газ и электроэнергия рискуют оставить пустыми полки в европейских продуктовых магазинах. Рекордные цен на энергоносители — которые в Европе за последние полгода подскочили уже в четыре раза — вынуждают крупнейшие европейские заводы останавливать производство. В росте цен на энергоносители европейские политики винят «Газпром».

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Из России в Европу по дну Балтийского моря проходят две нитки объекта, длина каждой — 1224 километра, мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Киев опасается, что Москва сократит транзит газа через Украину, из-за чего украинский бюджет недополучит миллиарды долларов.

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