Россию призвали увеличить поставки газа в Европу

Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, но для «адекватного» пополнения запасов в хранилищах страна могла бы нарастить экспорт топлива. Такой призыв содержится в заявлении Международного энергетического агентства (МЭА).

Организация полагает, что Европа зимой рискует столкнуться со «стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. МЭА считает, что Россия способна сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке. «Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», — отмечается в заявлении.

По мнению МЭА, среди причин рекордного роста цен на топливо — восстановление спроса, сниженные поставки и погодные факторы.

Стоимость газа в Европе в последние недели бьет рекорды, в середине месяца она приближались к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров. 17 сентября депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома», поскольку резкое подорожание газа, по их мнению, могло быть вызвано действиями компании.