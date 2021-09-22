Планета пострадает из-за высоких цен на газ

Власти Испании предупредили, что беспрецедентный скачок цен на природный газ и электроэнергию в ЕС поставил под угрозу спасение планеты, так как затруднит достижение углеродной нейтральности к 2050 году, сообщает Bloomberg.

Испанское правительство призвало Европейскую комиссию разработать процедуры, которые позволят государствам оперативно реагировать на скачки цен и принимать меры для предотвращения финансовых спекуляций при торговле квотами на углеродные выбросы. ЕС должен создать единую платформу для покупки природного газа, говорится в испанском документе, отправленном в Брюссель. «Эта ситуация может плохо отразиться на инициативах [стран ЕС] по сокращению выбросов углерода. Политика сокращения выбросов углекислого газа в целом понятна и принята в Испании, но может не выдержать длительного периода чрезмерно высоких цен на электроэнергию», — говорится в документе. Цены на энергоресурсы в Европе бьют рекорды, поскольку страны восстанавливаются после кризиса, вызванного пандемией, а их экономики страдают от дефицита газа на фоне ограничения импорта газа из России и Норвегии.

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Кроме того, ЕС планирует ужесточить экологическую политику в течение десятилетия, и это решение вызвало всплеск активности на рынке квот на углеродные выбросы. Летом организация представила план, согласно которому намерена урезать объем вредных выбросов на территории блока на 55 процентов к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года), а через 30 лет свести его к нулю. ЕС хочет привлечь промышленность к достижению этих целей за счет торговли квотами на выбросы по системе EU ETS (European Union Emissions Trading System). Эта программа налагает ограничения на общее количество парниковых газов, которое может быть произведено всеми установками на территории ЕС. Затем организация продает компаниям разрешения на определенный объем выбросов. После обнародования экологического плана ЕС квотами заинтересовались инвесторы, и к началу сентября цены на них выросли до рекордного уровня.

На рынок EU ETS пришло много внешних инвесторов, не имеющих отношения к промышленности, которые вложились во фьючерсы на углеродные квоты. Эксперты считают, что спекулянты могут поднять цены на квоты еще выше. «EU ETS должна быть рынком для энергетических и промышленных компаний. Мы также придерживаемся того мнения, что торговля EU ETS не должна быть доступна для каких-либо [сторонних] агентов, особенно для спекулянтов, способных повлиять на рынок», — заявило испанское правительство.

В середине сентября цена на газ приближались к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров. На фоне стремительного удорожания топлива Международное энергетическое агентство призвало Россию увеличить поставки в Европу. Запасы газа в странах ЕС сокращаются по мере приближения зимы, когда государства могут столкнуться с резкими похолоданиями и незапланированными отключениями энергии.