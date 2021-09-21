«Северный-поток-2» назвали «стратегической ошибкой»

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий назвал ошибочным строительство газопровода «Северный поток-2». В качестве аргумента политик привел рост цен на газ, пишет ТАСС.

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«Я очень плохо оцениваю этот российско-германский проект и считаю его стратегической ошибкой. Доказательством могут послужить растущие цены на газ», — заявил премьер-министр Польши во время пресс-конференции. Он добавил, что страна всегда выступала против строительства «Северного потока-2» и всячески пыталась препятствовать его завершению.

В июле замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач утверждал, что проект «Газпрома» навредит Центральной и Восточной Европе, а также подорвет единство Евросоюза (ЕС). По мнению чиновника, лучше бы он так и оставался неактивным. Однако 10 сентября газопровод был достроен, и главе польского МИД Збигневу Рау пришлось принять поражение в противостоянии «Северному потоку-2» и призвать страны ЕС к единству, чтобы избежать потенциальных рисков.

Точку зрения премьер-министра Польши разделяет и бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. Он предсказал Европе «ценовое цунами» из-за поддержки «Северного потока-2» Германией и Австрией. Газ в Европе уже рекордно подорожал. 20 сентября стоимость топлива взлетела до 900 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она рекордно приблизилась к тысяче долларов за тысячу кубометров.

