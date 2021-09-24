«Газпром» ответил на обвинения в недопоставках газа в Европу

В «Газпроме» назвали обвинения в недопоставках газа на рынки Европейского союза (ЕС) абсурдными. Об этом заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, передает ТАСС.

«Поставки трубопроводного газа происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», — ответил он на обвинения. Комлев подчеркнул, что к концу июля, по предварительным данным, добыча топлива компанией достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года. Это на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии на 31,5 миллиарда кубометров (плюс 33 процента), из которых отборы российского газа были на уровне 17,2 миллиарда кубометров (22 процента). Основными потребителями российского газа стали Германия, Турция и Италия. Комлев отметил, что влияние погодного фактора было доминирующим, поэтому вырос спрос и цена топлива.

Он также добавил, что надежда Европы на то, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США будут стабильными, не оправдываются уже второй год подряд из-за привлекательной цены на рынке Азии.

Ранее Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину. Между тем около 40 депутатов Европейского парламента направили в Еврокомиссию письмо с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Они полагают, что компания сознательно спровоцировала взрывной рост цен.