Врага «Газпрома» лишили возможности навредить «Северному потоку-2»

Польская нефтегазовая компания PGNiG, получившая право на участие в сертификации газопровода «Северный поток-2», не сможет наложить вето на итоговое решение. Об этом сообщили ТАСС в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNetzA).

Ограничения затронут дочернюю компанию PGNiG — PST GmbH, тоже привлеченную к процессу сертификации. «Стороны могут участвовать в административном процессе, в особенности они имеют право на изложение своей точки зрения», — отметил представитель ведомства Фите Вульф.

Таким образом, немецкие власти лишили возможности PGNiG, считающийся в последние годы врагом российской компании, серьезно навредить газопроводу. В польском нефтегазовом концерне не скрывают, что постараются не допустить, чтобы «Газпром» упрочил свое привилегированное положение на европейском газовом рынке.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Две нитки газопровода длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сертификация газопровода завершится лишь в начале 2022 года. При этом в «Газпроме» рассчитывают запустить «Северный поток-2» до конца 2021 года.