Преемник Меркель поддержал ввод в эксплуатацию «Северного потока-2»

Кандидат в канцлеры Германии от партии Христианско-демократический союз Армин Лашет поддержал ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос во время дебатов о том, поддерживает ли он запуск «Северного потока-2», Лашет ответил утвердительно. «Это экономический проект», — подчеркнул он. По словам политика, газ будет нужен Германии в ближайшие годы. При этом Украина не должна потерпеть убытки из-за газопровода. Лашет заверил, что в случае, если «Россия поставит этот вопрос под сомнение», проект будет немедленно остановлен.

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Армина Лашета своим преемником на посту еще в августе. Политик отметила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности его «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября, но в Бундестаге сомневаются в этом.