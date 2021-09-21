В Германии рассказали о «безумном шаге» по «Северному потоку-2»

Немецкий политолог Александр Рар рассказал о «безумном шаге» по газопроводу «Северный поток-2» в беседе со Sputnik, передает РИА Новости.

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По словам эксперта, запуск газопровода не остановит даже результат выборов в Бундестаг. При этом против «Северного потока-2» выступает немецкая партия «Союз 90/Зеленые». В случае ее победы правительство, которое поддерживает проект, будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения.

В этой ситуации придется судиться, а также платить большие компенсации компаниям, которые строили газопровод, а также России, заявил Рар. «Такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — отметил он. По его словам, сотрудничество с Москвой в сфере поставок газа выгодно прежде всего Берлину.

«В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому "зеленому" министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию», — заключил Рар.

Ранее эксперт по энергетике Карел Гирман рассказал о возможном «ценовом цунами» на газ из-за газопровода «Северный поток-2». По мнению Гирмана, повышение цен на газ в Европе могут спровоцировать «спекуляции вокруг пуска газопровода».

