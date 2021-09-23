Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в высоких ценах на газ

Кандидат в канцлеры Германии Бербок обвинила Россию в завышении цен на газ

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз-90/ Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она завышает цены на газ. Такое мнение политик озвучила во время эфира в Redaktionsnetzwerk Deutschland, цитату приводит РИА Новости.

По мнению Бербок, цены на газ в Европе высокие из-за того, что Москва пытается оказывать политическое давление на регион.

«Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна: она хочет усилить политическое давление», — заявила кандидат в канцлеры ФРГ. Бербок добавила, что таким образом Москва пытается ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2».

Кроме того, она опасается, что теперь Германия может поплатиться за поддержку проекта. Политик убеждена: сейчас Берлин пытаются шантажировать.

С Бербок согласны эксперты, опрошенные изданием Bild. Так, Бенджамин Шмитт из Центра анализа европейской политики утверждает, что российская компания «Газпром» намеренно не заполняет европейские системы хранения газа. Именно поэтому стоимость газа растет.