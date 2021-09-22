На Украине рассказали о неокупаемых затратах на добычу газа

Глава «Нафтогаз Украины»: компания тратит на добычу газа больше денег, чем получает

«Нафтогаз Украины» тратит на добычу природного газа больше денег, чем получает от его реализации. О неокупаемости рассказал в своем Facebook глава правления компании Юрий Витренко.

Разница традиционно покрывалась транзитными доходами или финансировалась кредитами, отметил он. Витренко также сказал, что «Нафтогаз» не наживается на «народном» газе. Он пояснил, что «Нафтогаз» заключил договоры на реализацию газа для нужд населения по годовой оптовой цене, преимущественно на уровне 7,4 гривны, в то время как рыночные цены сейчас 30 гривен за кубометр.

Если после запуска газопровода «Северный поток-2» транзит газа через Украину прекратится, то это может привести к банкротству «Нафтогаза», допустил ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

Ранее «Газпром» отказался увеличить прокачку газа через Украину. Компания не стала выкупать предложенный объем на октябрь 2021 года в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.