На Украине допустили банкротство «Нафтогаза» из-за «Северного потока-2»

Если после запуска газопровода «Северный поток-2» транзит газа через Украину прекратится, то это может привести к банкротству «Нафтогаза», допустил экс-министр экономики Украины Владимир Лановой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Потеря транзитной функции приведет к убыткам для страны, считает он. «У нас же газотранспортная система (ГТС) не отдельно от субъекта экономики. Субъектом является "Нафтогаз Украины", который включает разные функции — добычу, транспортировку, распределение, продажи, долговые отношения и так далее. Поэтому эта компания станет банкротом, потому что эту транспортную сеть надо поддерживать, ремонтировать, платить зарплаты, оплачивать электроэнергию, а покрытия этих расходов не будет», — отметил бывший министр.

По условиям соглашения по строительству «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода. В частности, из договоренностей следует, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины. По нынешним правилам «Нафтогаз Украины» выступает посредником при поставках газа «Газпромом» Оператору газотранспортной системы Украины.

Президент России Владимир Путин в августе обещал канцлеру Германии сохранить транзит после 2024 года, когда закончится срок действия нынешнего контракта. Однако в сентябре министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна готова сама принять решение полностью переориентировать свою ГТС на внутренние нужды — в том случае, если поставки по украинскому маршруту после запуска «Северного потока-2» окажутся слишком низкими.

15 сентября глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подчеркнул, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с «Газпромом» при сохранении объемов закупок компаниями в ЕС. Киев стремится получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен.

