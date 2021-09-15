Киев заявил о готовности продлить контракт с «Газпромом»

Киев готов продлить контракт на транзит газа с «Газпромом», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией. Но сторона настаивает на сохранении объемов закупок компаниями в ЕС. Киев стремится получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен, передают РИА Новости.

По словам Витренко, те объемы транзита, которые в настоящее время проходят через страну, «должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу». При этом само по себе продление контракта не будет достаточной гарантией сохранения транзита через Украину, подчеркнул он.