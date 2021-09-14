На Украине предложили заключить прямой газовый контракт с Россией

Прямой газовый контракт с Россией помог бы Киеву избежать скачков цен на газ из-за роста стоимости топлива на рынках ЕС. Такое предложение высказал сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «Наш». Его слова приводятся на сайте партии.

«На рынке природного газа складывается реально угрожающая ситуация. В Европе, куда мы так стремимся, газ уже по 750 долларов за тысячу кубометров. К зиме эта цена будет расти. Это неподъемная цена для наших людей, для нашей экономики. Население должно быть обеспечено газом собственной добычи. По цене 3-4 тысячи гривен (111-148 долларов) за тысячу кубометров», — подчеркнул депутат Рады.

По его словам, газа собственной добычи будет достаточно для обеспечения нужд населения, но, чтобы защитить промышленность от скачка цен на импортное топливо, нужно заключить прямой контракт с Россией. Бойко считает, что украинская власть не делает ничего для того, чтобы остановить рост тарифов на ЖКХ и улучшить уровень жизни людей.

Украина с ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. При этом Киев переплачивает за российский газ из-за отказа от прямых закупок, сказала ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход. «То есть мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», — признала она.