Украина выдвинула требования на случай «злоупотребления» «Северным потоком-2»

Украина выдвинула требования на случай «злоупотребления» Россией газопроводом «Северный поток-2», потребовав закрепить на бумаге международные гарантии. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве, его цитирует РИА Новости.

По мнению Ермака, Россия уже начала использовать «Северный поток» как «оружие» против Украины.

«И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, если наступит "час Ч". Но мы все же ждем, что это ляжет "на бумагу"», — сказал Ермак.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проект российского газопровода «Северный поток 2», указав на необходимость того, чтобы Россия соблюдала интересы Киева. По ее словам, цель Евросюза заключается в том, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа, поступающего из России на Запад.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пусконаладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября.