Меркель обозначила позицию по «Северному потоку 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе итоговой пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким поддержала проект российского газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает «Интерфакс». При этом, канцлер отметила необходимость того, чтобы Россия соблюдала интересы Киева.

По ее словам, цель Евросюза заключается в том, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа, поступающего из России на Запад. Меркель подчеркнула, что в сотрудничестве с США Германия намерена гарантировать исполнение этой цели до 2024 года.

Аналогичное заявление она делала 11 сентября. Тогда глава польского правительства рассказал, что в ходе встречи с германской коллегой обсуждались вопросы, связанные с изменением позиции Вашингтона по газопроводу.

10 сентября Газпром заявил об окончании строительства газопровода «Северный поток 2». Впереди пусконаладочные работы, нацеленные на ввод газопровода в эксплуатацию до завершения текущего года. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября, но в Бундестаге сомневаются в этом