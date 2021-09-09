Депутат объяснил потасовку в Раде «больным сознанием» сторонников Зеленского

Поведение устроившего потасовку в Верховной Раде депутата от президентской партии «Слуга народа» Николая Тищенко является отражением незаконных действий президента республики Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил депутат Гео Лерос, которого Тищенко стащил с трибуны парламента. Его слова передает Telegram-канал «Страна.ua».

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По его словам, Зеленский принимает антиконституционные решения через инструмент СНБО, и сторонники президента, как и он сам, являются «мафией и криминальным авторитетом». Лерос отметил, что применять насилие нельзя как по отношению к политикам, так и к обычным гражданам, однако для депутатов политической силы главы государства это не является обязательным правилом в силу преступного характера их деятельности.

Парламентарий добавил, что не намерен подавать жалобу на Тищенко в комиссию парламента по вопросам этики. «На больных людей нельзя обижаться. То, что объединяет Зеленского, Ермака (глава офиса президента Украины Андрей Ермак — прим. «Ленты.ру») и Тищенко, — больное сознание. У них одно ДНК на троих», — объяснил Лерос.

9 сентября в Верховной Раде произошла потасовка между депутатами. Лерос с трибуны потребовал создать временную следственную комиссию по истории с предполагаемым срывом задержания бойцов ЧВК Вагнера в прошлом году. После этого к Леросу подошел член пропрезидентской фракции «Слуга народа» Тищенко и начал выталкивать его с трибуны.

Тищенко позже объяснил свой поступок. По его словам, дискуссии и споры в стенах Рады случаются довольно часто, но есть темы, по которым нельзя высказываться негативно. В частности, отметил он, недопустима критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского, так как президент является лицом государства.

