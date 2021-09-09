Потасовка депутатов Верховной Рады попала на видео

Депутаты Верховной Рады Украины устроили потасовку возле трибуны и попали на видео. Запись опубликована в Telegram-канале Vesti.ua.

Депутат Гео Лерос с трибуны потребовал создать временную следственную комиссию по истории с предполагаемым срывом задержания бойцов ЧВК Вагнера в прошлом году. «Нас интересует кто из этой парочки — господин президент или его секретарша Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак. — прим. "Ленты.ру") — слили эту спецоперацию», — заявил он.

После этого к Леросу подошел член пропрезидентской фракции «Слуга народа» Николай Тищенко и начал выталкивать его с трибуны.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но «вагнеровцы» вернулись в Россию.

Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить «вагнеровцев» на Украину, чтобы использовать для обмена пленными с Россией, однако операция провалилась из-за офиса президента Владимира Зеленского. Сам Зеленский назвал это бредом.

В сентябре 2021 года CNN сообщил, что украинские спецслужбы пытались «заманить к себе» бойцов ЧВК при помощи ЦРУ, однако план не был осуществлен из-за вмешательства белорусских властей.